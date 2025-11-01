За денежное вознаграждение компания получала конфиденциальную информацию о планируемых закупках и ценах конкурентов.

В Камешковском районе Владимирской области представитель ООО «Металлкомплект» систематически передавал взятки бывшему начальнику отдела материально-технического обеспечения одного из местных предприятий. Об этом рассказали в прокуратуре региона.За денежное вознаграждение, общая сумма которого превысила 1,1 млн рублей, компания получала конфиденциальную информацию о планируемых закупках и ценах конкурентов. Это дало ООО «Металлкомплект» нечестное преимущество, благодаря чему с апреля 2021 по март 2022 года с ними были заключены договоры поставки на сумму более 58 млн рублей.По результатам прокурорской проверки в отношении ООО «Металлкомплект» было возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица). Суд первой инстанции назначил компании штраф в размере 10 млн рублей. Генеральный директор ООО «Металлкомплект» попытался обжаловать это решение в апелляционной и кассационной инстанциях, требуя признать его необоснованным и прекратить производство по делу. Однако суд оставил жалобу без удовлетворения.