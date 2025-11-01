В регионе продолжается прививочная кампания против гриппа.

Во Владимирской области продолжается прививочная кампания против гриппа. На данный момент привито 47% взрослых и 68% детей. И.о. , что план по вакцинации — не менее 60% населения.На этой неделе ожидается поступление ещё 140 тысяч доз вакцин, а завершить кампанию планируется до 14 ноября. В связи с этим жителей региона активно призывают пройти вакцинацию.Также Томаева напомнила о важности прививок от пневмококковой инфекции, особенно для граждан старше 60 лет, подверженных риску осложнений.