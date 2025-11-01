Областная стоматологическая поликлиника с прискорбием сообщила о кончине Татьяны Ивановны Беловой, преданного работника здравоохранения. Татьяна Ивановна посвятила медицине более 50 лет

Областная стоматологическая поликлиника с прискорбием сообщила о кончине Татьяны Ивановны Беловой, преданного работника здравоохранения. Татьяна Ивановна посвятила медицине более 50 лет своей жизни, начав карьеру медсестрой в 1979 году. Татьяна Ивановна Белова была известна как отзывчивый, грамотный и квалифицированный специалист. С 1994 года и до последнего дня она занимала пост главной медсестры областной стоматологической поликлиники,