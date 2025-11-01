Во Владимире прошли соревнования по плаванию, приуроченные к году защитника Отечества. Дети от 9 до 12 лет из разных городов Владимирской области собрались в стенах городского бассейна. Как

Во Владимире прошли соревнования по плаванию, приуроченные к году защитника Отечества. Дети от 9 до 12 лет из разных городов Владимирской области собрались в стенах городского бассейна. Как говорят организаторы, соревнования по плаванию впервые связаны с патриотической тематикой. Марат Мангушев, начальник управления по физической культуре и спорту администрации г. Владимира В них участвуют юные жители