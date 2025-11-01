С 1979 года она трудилась медсестрой в стоматологической поликлинике.

Во Владимире на 66-ом году жизни скончалась старшая медсестра областной стоматологической поликлиники Татьяна Белова. Об этом рассказалиС 1979 года она трудилась медсестрой в стоматологической поликлинике, а с 1994 года и до последнего дня занимала пост главной медсестры. За более чем полвека своей работы Татьяна Ивановна зарекомендовала себя как высококвалифицированный, отзывчивый специалист и мудрый наставник для многих поколений медицинских работников.Коллеги выражают глубокие соболезнования родным и близким, отмечая, что светлая память о ней навсегда останется в сердцах.