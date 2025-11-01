31 октября и 1 ноября специалисты экстренных служб обезвредили неразорвавшиеся боеприпасы.

Во Владимирской области завершена ликвидация последствий атаки беспилотника. Губернатор Александр Авдеев сообщил об окончании работ по устранению повреждений на энергообъекте в районе Энергетика, пострадавшего в ночь на 31 октября от атаки дрона ВСУ.Оперативный штаб, созданный для координации действий, успешно справился с задачей. 31 октября и 1 ноября специалисты экстренных служб обезвредили неразорвавшиеся боеприпасы.Глава региона выразил благодарность всем, кто участвовал в ликвидации последствий: сотрудникам правительства области, администрации Владимира, МЧС, МВД, Росгвардии, Министерства обороны, а также педагогам школ микрорайонов Энергетик и Юрьевец за их волонтерскую помощь.