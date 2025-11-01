Губернатор Владимирской области Александр Авдеев сообщил о полном завершении начавшихся вчера работ по ликвидации последствий атаки беспилотников на энергообъект возле микрорайона

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев сообщил о полном завершении начавшихся вчера работ по ликвидации последствий атаки беспилотников на энергообъект возле микрорайона Энергетик. 31 октября и 1 ноября в Энергетике проходила ликвидация неразорвавшихся снарядов. Глава региона поблагодарил всех причастных за слаженную работу, которая позволила четко, быстро и безопасно провести все необходимые действия: – Благодарю специалистов и