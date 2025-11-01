День сельского старосты стал официальном учрежден во Владимирской области. Новый региональный закон об установлении праздника приняли депутаты Законодательного Собрания на очередном

День сельского старосты стал официальном учрежден во Владимирской области. Новый региональный закон об установлении праздника приняли депутаты Законодательного Собрания на очередном заседании. Осенью 1995 года в регионе впервые состоялись выборы сельских старост. Сегодня на этом общественном посту в области трудятся 1 212 жителей, которые решают на местах множество вопросов — от благоустройства до взаимодействия с