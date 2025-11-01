На базе Владимирского регионального центра «Олимп» завершилась 16-я смена учебных сборов по начальной военной подготовке. В мероприятии приняли участие около 300 юношей и девушек, которые в

На базе Владимирского регионального центра «Олимп» завершилась 16-я смена учебных сборов по начальной военной подготовке. В мероприятии приняли участие около 300 юношей и девушек, которые в течение пяти дней осваивали основы военной службы. Об этом сообщили в облправительстве. Участники сборов прошли обучение по таким дисциплинам, как строевая, огневая, тактическая и медицинская подготовка, а также основы