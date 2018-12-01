Еще один мощный подземный толчок магнитудой 5,6 произошел в субботу на Аляске.

Еще один мощный подземный толчок магнитудой 5,6 произошел в субботу на Аляске. Землетрясение произошло в 10.57 по московскому времени в 60 км к северо-западу от крупнейшего города штата — Анкориджа. Об этом сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы Российской Академии наук.Эпицентр, по данным службы, имел координаты 61.46 градуса северной широты и 150.17 градуса западной долготы. Интенсивность сотрясений оценивается как "очень сильное".С субботы на Аляске установлен федеральный режим ЧС — соответствующий документ подписан президентом США Дональдом Трампом, говорится в сообщении Белого дома. Ранее в штате вводился режим ЧС регионального уровня, теперь жители районов, пострадавших от стихийного бедствия, получат дополнительную поддержку.Землетрясение магнитудой от 6,6 до 7,2 произошло на Аляске в минувшую пятницу. Сведений о пострадавших и разрушениях не поступало. Данных об угрозе цунами также нет, хотя после землетрясения сейсмологи зафиксировали порядка 40 афтершоков. Предыдущее январское землетрясение на Аляске вызвало 10-метровые волны.В Анкоридже, недалеко от которого зафиксированы самые сильные толчки, полиция перекрыла ряд дорог и улиц. Все школы в 300-тысячном городе закрыты до вторника. Также приостановлена работа Трансаляскинского нефтепровода.