Премьер-министром самопровозглашенной Донецкой народной республики стал Александр Ананченко. Его кандидатуру единогласно утвердил Народный совет (парламент) ДНР на внеочередном заседании в субботу, 1 декабря. За Ананченко проголосовали все 100 депутатов.

Премьер-министром самопровозглашенной Донецкой народной республики стал Александр Ананченко. Его кандидатуру единогласно утвердил Народный совет (парламент) ДНР на внеочередном заседании в субботу, 1 декабря. За Ананченко проголосовали все 100 депутатов.Назначить председателем правительства республики Ананченко предложил глава ДНР Денис Пушилин. Он отметил, что Ананченко, занимавший до этого назначения должность исполняющего обязанности заместителя председателя совета министров, хорошо зарекомендовал себя на этом посту, передает РИА Новости.Ананченко исполнял обязанности вице-премьера с 7 сентября этого года. Сам Пушилин официально вступил в должность главы ДНР 20 ноября, он победил на выборах, прошедших 11 ноября.