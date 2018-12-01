Председатель правительства России Дмитрий Медведев освободил от должности заместителя руководителя Федерального дорожного агентства Игоря Астахова.

Председатель правительства России Дмитрий Медведев освободил от должности заместителя руководителя Федерального дорожного агентства Игоря Астахова. Соответствующее распоряжение опубликовано в субботу, пишет ТАСС.Игорь Астахов работал заместителем главы Росавтодора с 2013 года. В документе кабинета министров сказано, что чиновник переходит на другую работу.Астахов пришел в Федеральное дорожное агентство в мае 2009 года на пост начальника управления эксплуатации и сохранности автомобильных дорог.