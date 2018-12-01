В баскетбольной Евролиге состоялся матч лидеров группового этапа турнира – мадридского Реала и московского ЦСКА. Армейцы сумели добиться победы на выезде, обыграв сливочных со счетом 93:88 (24:20, 14:21, 29:20, 26:27).

В баскетбольной Евролиге состоялся матч лидеров группового этапа турнира – мадридского "Реала" и московского ЦСКА. Армейцы сумели добиться победы на выезде, обыграв "сливочных" со счетом 93:88 (24:20, 14:21, 29:20, 26:27).Самым результативным игроком встречи стал атакующий защитник красно-синих Кори Хиггинс, набравший 24 очка. У проигравших лучшим оказался Факундо Кампаццо (23 балла).По итогам 10-го тура группового этапа Евролиги ЦСКА вышел на первое место, набрав 27 очков. "Реал" занимает третью позицию с 24 баллами.