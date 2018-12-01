Испанский нападающий Давид Вилья официально подтвердил о том, что стал игроком клуба Виссел Кобе, который выступает в чемпионате Японии по футболу. Испанец пополнил клуб J-лиги на правах свободного агента.

Испанский нападающий Давид Вилья официально подтвердил о том, что стал игроком клуба "Виссел Кобе", который выступает в чемпионате Японии по футболу. Испанец пополнил клуб "J-лиги" на правах свободного агента.О состоявшейся сделке игрок сообщил в своем личном аккаунте Twitter. Срок соглашения остается неизвестным.My new club.https://t.co/jC8UcI6ZjI— David Villa (@Guaje7Villa) 1 декабря 2018 г.В "Виссел Кобе" Вилья воссоединится со своим бывшим напарником по испанской "Барселоне" и сборной Испании Андресом Иньестой. Футболисты вместе выигрывал победы в чемпионат национальных испанских соревнованиях, выигрывали Лигу чемпионов, а в составе "красной фурии" завоевывали титулы чемпиона мира и Европы.Напомним, что ранее Вилья объявил о том, что покинул клуб американской MLS "Нью-Йорк Сити", за который выступал с 2014-го года.