В Гонконге пять человек погибли и более 30 получили травмы различной степени тяжести в результате столкновения туристического автобуса и такси.

В Гонконге пять человек погибли и более 30 получили травмы различной степени тяжести в результате столкновения туристического автобуса и такси. О происшествии сообщило издание South China Morning Post.Как уточняется, ДТП произошло на острове Цин-И. Столкновение было такой силы, что некоторые пассажиры вылетели из автобуса наружу, передает РИА Новости.В результате происшествия погибли оба водителя. Врачи оценивают состояние нескольких пострадавших как тяжелое. На место ЧП прибыли десять машин скорой помощи.