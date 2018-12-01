Итальянский предприниматель Маурицио Дзампарини принял решение о продаже футбольного клуба Палермо. Бизнесмен был единоличным владельцем клуба на протяжении 16-ти лет – с 2002-го года. Примечательно, что после стольких лет правления он продал клуб за символические 10 евро.

Итальянский предприниматель Маурицио Дзампарини принял решение о продаже футбольного клуба "Палермо". Бизнесмен был единоличным владельцем клуба на протяжении 16-ти лет – с 2002-го года. Примечательно, что после стольких лет правления он продал клуб за символические 10 евро.Он продал все 100 процентов акций компании из Нидерландов, которыми владел, из-за образовавшихся долгов, которые составляют 22,8 миллиона евро. Новые владельцы взяли на себя обязательство погасить задолженность "Палермо", сообщает РИА Новости со ссылкой на официальный сайт клуба. Руководители сицилийского клуба встретятся с новыми владельцами акций клуба на следующей неделе.Отметим, что в текущем сезоне "Палермо" выступает во втором по рангу дивизионе итальянского футбола – Серии "Б", победителем которого становился два раза. Кроме того, за время правления Дзампарини клубом сицилийцы один раз становились финалистом Кубка Италии. Это произошло в сезоне 2010/11.