Как Евразийскому союзу в составе России, Белоруссии, а также Казахстана и Киргизии избежать и последствий от проблем в ЕС, и ошибок Евросоюза? Вести в субботу представляют один совершенно невероятный проект - российско-белорусский по составу и евразийский по финансированию.

Как Евразийскому союзу в составе России, Белоруссии, а также Казахстана и Киргизии избежать и последствий от проблем в ЕС, и ошибок Евросоюза? "Вести в субботу" представляют один совершенно невероятный проект — российско-белорусский по составу и евразийский по финансированию.Мы понимаем, что сначала вы улыбнетесь, когда мы скажем, что речь пойдет о козле и козах. Дальше кто-то покрутит у виска, когда мы скажем, что цель проекта — заставить коз давать молоко, которое сравнимо с женским грудным. А дальше вы поразитесь: суть в том, что именно в женском грудном молоке есть такое вещество, благодаря которому у нас всех есть повышенный иммунитет. Так вот проект состоит в том, чтобы этот белок появился в козьем молоке не путем его переработки, а путем того, чтобы у коз был ген человека и они сразу выдавали молоко как грудное.Наш новый знакомый — повар Степан Гошко из минского ресторана "Каменица" — будет готовить для нас драники. Мы же займемся совершенно новым сюжетом.По одну сторону — обычные козы. По другую – козы, у которых есть человеческий ген. А вот и козел по кличке Лак, с которого все начиналось 11 лет назад и который теперь дал потомство — целое стадо с человеческими генами."Берется эмбрион, помещается под микроскоп, и потом в него вводится генная конструкция", — рассказал Александр Будевич, заместитель генерального директора по научной работе Научно-практического центра Национальной академии наук Белоруссии по животноводству."Конструкцию" придумали в российском Институте биологии гена. Осуществили белорусы. Но зачем все это?В Минске отправляемся в Институт микробиологии. Здесь в специальных реакторах делают противобактериальные и противовирусные препараты. А в соседней лаборатории из молока тех самых коз с геном человека добывают красноватые кристаллы. Без запаха.- Если коротко, получается, что молоко, которое дают эти козы, включает в себя тот элемент, который есть в молоке женщин?- Совершенно верно. В молоке женщин есть этот уникальный белок — лактоферин. Он отвечает за иммунную систему ребенка и ее способность противостоять внешним факторам окружающей среды. Но где взять лактоферин? Не пойдешь же к нашим дорогим нашим женщинам, — сказал Александр Будевич.Знаменитый Минский автомобильный завод. Большая часть моторов – российская, из Ярославля.Мы поехали на еще один завод, в Молодечно. Кто не знает белорусскую мебель?! И здесь четкая "завязка" на Россию — до 80% экспорта. На втором месте — Казахстан. А что с другими государствами — членами Евразийского союза — Арменией и Киргизией? Туда — минимум. И вот первая тревожная история в нашем репортаже."Вопрос возврата тех денег за продукцию, которую мы туда поставили", — рассказал Александр Жанкевич, заместитель гендиректора ЗАО "Молодечномебель".- То есть вам пока не хватает общего евразийского законодательства?- Да. Оно урегулировало бы гарантию возврата денег.А ведь вроде бы договорилась, что быть общему рынку товаров, услуг и рабочей силы."Раз договорились, железно надо выполнять. У нас пока этого еще не хватает", — отметил президент Белоруссии Александр Лукашенко.- Чтобы дружба была крепче, договор должен быть жестче?- Да.Лукашенко советует съездить в минский Парк высоких технологий. В нем нам действительно показывают совсем новое, например, анализатор газов и аэрозолей. Такие уже стоят в Петербурге. Еще в списке — Архангельск и Краснодар. Рядом — совсем фантастика — костюм, который нажимает на те части тела, которые могут пострадать, если, например, не соблюдать технику безопасности.Что еще рассказывают бизнесмены-инноваторы? Что в каждой стране ЕАЭС они вынуждены получать отдельные разрешения: союз есть, а техрегламенты разные. Проблема и для тех, кто работает друг с другом давно."Не хватает сегодня у нас нормативной базы и документов, законодательства не хватает", – признался Александр Будевич.Очень интересную историю разбираем про технику Минского автомобильного завода."Ее хотят приобретать, но должны быть условия, а их нет", — сказал заместитель коммерческого директора ОАО "МАЗ", директор по реализации автотехники в Белоруссию, Россию и Украину.Это — о том, что хотя в технике "МАЗа" полно российских комплектующих, на белорусов как на иностранцев не распространяются российские субсидии. Раньше они были для покупателей, а теперь — для производителей.На самом деле момент очень тонкий и даже деликатный, ведь в России субсидии помогают сему автопрому, тому же "Ликино" или "КамАЗу". Но у нас ведь общий рынок. Белорусы эту идею "пробивают". Но и помнят: не надо повторять ошибок, которые подвели тот союз, который до поры до времени считался образцом для подражания, — Европейский.Вот и Лукашенко заговорил о Brexit, обозначив, что, желая добра союзу Европейскому, понимает: для Белоруссии перспектива — в Евразийском."Если глубоко осмысливать эту тему и без пропаганды и политики, без намеков, что Лукашенко повернулся на Запад, я понимаю, что Белоруссия с Лукашенко на Западе абсолютно не нужна. Здесь должна быть другая власть, чтобы с распростертыми объятиями меня встречали на Западе. Но мы хотим с ними сотрудничать. Однако это не значит, что мы от кого-то куда-то отвернулись. Что касается меня, наверное, ушло то время, когда я мог куда-то отворачиваться", — подчеркнул белорусский президент.Евразийскому союзу есть что для себя осмыслить, домыслить и довести до ума.