Королева Елизавета II – символ британской монархии. Жители Туманного Альбиона воспринимают ее как родную бабушку и стараются не ставить под сомнение нравственный образ монаршей особы. Но как и у всякого человека, в ее жизни есть эпизоды, о которых она старается не вспоминать. Один из них связан с мужем Елизаветы, герцогом Эдинбургским Филиппом. Знающие люди говорят о существовании большого архива порноснимков, на которых засветился и достопочтенный супруг королевы. Историки утверждают, что пикантная коллекция не раз становилась источником скандалов как в монаршей семье, так и за ее пределами.

КоролеваЕлизавета II – символ британской монархии. Жители Туманного Альбионавоспринимают ее как "родную бабушку" и стараются не ставить под сомнениенравственный образ монаршей особы. Нокак и у всякого человека, в ее жизни есть эпизоды, о которых онастарается не вспоминать. Один из них связан с мужем Елизаветы, герцогомЭдинбургским Филиппом. Знающие люди говорят о существовании большогоархива порноснимков, на которых засветился и достопочтенный супругкоролевы. Историки утверждают, что пикантная коллекция не разстановилась источником скандалов как в монаршей семье, так и за еепределами.ЕлизаветаII взошла на престол в феврале 1952 года после скоропостижной смертикороля Георга VI. За пять лет до этого она вступила в брак с лейтенантомФилиппом Маунтбеттеном,сыном греческого принца Андрея. Первые дети у четы появились еще до восшествия Елизаветы на престол: в 1948 году родился первенец – Чарльз, аспустя два года – дочь Анна.Филипппосле женитьбы попал в положение "домашней хозяйки" при влиятельной супруге. Во дворце герцогу Эдинбургскому былоскучно, его тянуло на развлечения в шумных компаниях, хотелосьбольше женского внимания. Высокий и статный красавец, он тяготился своимстесненным положением.Утешение Филипп находил в кругу близких друзей. Одним из них был Майк Паркер – его бывший сослуживец в морской флотилии. Паркер познакомил герцога с Генри Нейхумом. Увлеченный фотографией потомок итальянских евреев, он с детства зарабатывал на съемках свадебных церемоний.Благодаря протекции дяди Филиппа графа Луиса Маунтбеттена фотограф стал популярен при королевском британском дворе. Именно егокамера запечатлела свадьбу и коронацию Елизаветы, а также крещениеЧарльза и Анны. Работой Нейхумаавгустейшие особы были довольны, деньги в карманы фотографа лилисьрекой. Вскоре он купил роскошную квартиру в центре Лондона.В 1947 году Нейхумвместе с Филиппом основали тайный клуб для мужчин "Четверг-клуб". Онпредназначался для высокопоставленных любителей "клубнички", простолюдинамвход туда был закрыт. Девушек влиятельным господам поставлял врачСтивен Уард, лечивший самого Уинстона Черчилля.Покажена готовилась к рождению наследника, ее муж предавался утехам начастных секс-вечеринках. "Радуйся, что твоя ширинка не умеетразговаривать", – говорили герцогу Эдинбургскому его друзья.Архивариусом "Четверг-клуба" стал Нейхум: все происходящее он фиксировал на камеру. Не оставался в стороне от объектива фотографа и сам Филипп.Полнойколлекции снимков в свободном доступе, естественно, нет. О содержанииальбомов можно судить по рассказам осведомленных журналистов, имеющихсвязи со спецслужбами Соединенного Королевства. По словам историкаГеннадия Соколова, обозреватель лондонской Daily Express Дэниел Макгрори в середине 90-х направил любопытное письмо главному редактору издания, где поведал о содержании секретных альбомов.С его слов, на некоторых снимках изображен принц Филипп, отдыхающий у бассейна в компании голых девиц. На других кадрах вместе со своими друзьями герцогЭдинбургский развлекается игрой "в трех мушкетеров". В роли рысаков выступают обнаженные дамы.Не менее любопытны фотографии других членов королевской семьи. Так, на одном из снимков герцогиня Аргилльскаяизображена стоящей на коленях перед обнаженным мужчиной. Из одежды надостопочтенной женщине только три нитки бус. К сожалению, кавалер таки остался неизвестным: его голова на фото срезана.О пикантной коллекции говорят уже не первое десятилетие. Порноархивстал своеобразным секретом Полишинеля: о нем все знают, но вслухпредпочитают не говорить. Британские спецслужбы как огня боятсяпопадания архива в руки недоброжелателей.В 2003 году разразился скандал вокруг публикации в газете Daily Mail. Журналисты издания сообщали,что часть документов "Четверг-клуба" попала в руки русских. Журналисты предупреждали, что утечкаспособна подорвать основы британской монархии.СМИ называлось имя олигарха Бориса Березовского: якобы он каким-тообразом мог завладеть частью коллекции. В марте 2013 годапредприниматель был найден мертвым в доме бывшей жены."Четверг-клуб" прекратил существование в середине 1950-х, Генри Нейхумпопал в опалу. В 1956 году он лег в клинику подлечить ногу. Там у негослучился сердечный приступ. Историки не исключают, что к смертифотографа причастны спецслужбы Ее Величества. Нейхум знал слишкоммного и мог шантажировать королевскую семью,поэтому оставлять его в живых было опасно.Незавидная участь ждала и поставщика девиц, доктора Уарда, к которому после смерти Нейхума по завещанию перешел компрометирующий порноархив. Врача арестовали и потребовали выдать альбомы. По официальной версии, Уардсовершил самоубийство – отравился барбитуратами. Однако рядисследователей полагают, что оно было инсценировано. Умерли при странныхобстоятельствах и бывавшие в "Четверг-клубе" девицы.