В субботу, 1 декабря, Единая Россия празднует свой 17-й день рождения. На площадках общественных приемных председателя ЕР Дмитрия Медведева по всей стране партийцы ведут прием граждан.

В субботу, 1 декабря, "Единая Россия" празднует свой 17-й день рождения. На площадках общественных приемных председателя "ЕР" Дмитрия Медведева по всей стране партийцы ведут прием граждан.Все местные и региональные приемные распахнули свои двери с раннего утра. Так, в Центральной приемной в Москве работают несколько площадок, куда граждане обращаются с интересующими их вопросами. Встречи с людьми проводят депутаты Госдумы и члены Совета Федерации.О доверии к "Единой России" говорит рост числа обратившихся в партийные приемные. В прошлом году таких граждан было 2 340 795 человек, а по состоянию на 27 ноября текущего года в приемные обратились порядка двух миллионов человек.Накануне, 30 ноября, личный прием провел председатель партии, премьер-министр России Дмитрий Медведев. Люди обращались к нему по самым волнующим их вопросам.По словам главы правительства, за 10 лет в "Единую Россию" обратились 7,7 миллиона человек. "Люди приходят с разными темами и проблемами, по которым нужно достаточно быстро искать квалифицированный и, самое главное, наиболее эффективный ответ", – отметил председатель кабмина.Медведев отметил, что обращения граждан очень важны для партийцев, поскольку на их основе могут вырабатываться новые законодательные инициативы. "Поэтому очень часто такие конкретные темы, с которыми приходят люди, создают повод для того, чтобы совершенствовать тот или иной закон, изменить закон, изменить правила", – отметил председатель "ЕР".Секретарь Генсовета "Единой России", вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак назвал институт общественных приемных партии одним из главных инструментов по решению проблем людей на местах, эффективным механизмом коммуникаций и обратно связи с гражданами.Он отметил, что за четыре дня в приемные председателя партии обратились около 215 тысяч человек. "Ни один вопрос мы не оставим без внимания", – подчеркнул Турчак.Секретарь Генсовета "ЕР" поздравил коллег-партийцев с днем рождения "Единой России" и пожелал им плодотворной работы на благо граждан.