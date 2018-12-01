Киев может разорвать еще 40 соглашений с Россией. Глава МИД Украины Павел Климкин сообщил в эфире украинского ТВ, что убито уже 48 документов, на очереди – еще десятки.

Киев может разорвать еще 40 соглашений с Россией. Глава МИД Украины Павел Климкин сообщил в эфире украинского ТВ, что "убито" уже 48 документов, на очереди – еще десятки.Полная база — это почти 400 совместных договоров, напоминает телеканал "Россия 24". По словам Климкина, отношения с Москвой Украине не нужны. Однако разрыв не должен навредить украинцам. Как этого добьются, министр не уточнил, зато отметил: в России сейчас находятся три с половиной миллиона граждан его страны. И в последнее время границу пересекают все чаще.