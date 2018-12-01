Президент Абсолютного бойцовского чемпионата Дэйна Уайт рассказал о том, кто будет соперником действующего чемпиона организации россиянина Хабиба Нурмагомедова. Также функционер назвал будущего соперника еще одного ведущего бойца организации Конора Макгрегора.

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата Дэйна Уайт рассказал о том, кто будет соперником действующего чемпиона организации россиянина Хабиба Нурмагомедова. Также функционер назвал будущего соперника еще одного ведущего бойца организации Конора Макгрегора."Бой Макгрегора с Серроне никогда не обсуждался, а на данный момент есть смысл говорить о его бое, к примеру, с Порье, — признается Уайт, слова которого приводит Спорт24.Ru со ссылкой на MMA Fighting. – Фергюсон же получит титульный поединок против Хабиба. После победители этих боев сразятся между собой".Также глава UFC отметил, что о боях можно говорить только после того, как станет известно, когда Нурмагомедов и Макгрегор смогут выступать в чемпионате после инцидента в их очном поединке."Сейчас главной загвоздкой для нас является дата возвращения в октагон Хабиба и Конора. Нужно дождаться окончания разбирательств комиссии Невады. Я надеюсь, что Нурмагомедов за драку на UFC 229 не будет дисквалифицирован больше, чем на год".Напомним, вердикт спортивной комиссии штата Невада будет оглашен в декабре.