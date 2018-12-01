Глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион считает, что нетрадиционная сексуальная ориентация — это нечто приобретенное. При этом господствующая на Западе противоположная точка зрения негативно влияет на уровень рождаемости и нравственные ориентиры.

Глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион считает, что "нетрадиционная сексуальная ориентация" — это нечто приобретенное. При этом господствующая на Западе противоположная точка зрения негативно влияет на уровень рождаемости и нравственные ориентиры."Во многих странах Запада пропагандируется нетрадиционная сексуальная ориентация и такой образ жизни", — считает митрополит. Он вспомнил годы учебы в Англии в 90-е годы прошлого века, когда в СМИ шли дебаты на эту тему. И сейчас господствующей точкой зрения является утверждение того, что нетрадиционная ориентация заложена в человеке с рождения и коррекции не подлежит."Я считаю, что это глубоко порочная тактика, которая влияет в том числе на дальнейший спад рождаемости в западных странах", — высказал Иларион свою точку зрения в субботнем выпуске программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24".Митрополит привел данные опросов общественного мнения, из которых следует, что порядка 60% родителей поддерживают идею сексуального просвещения в школах. Однако такие уроки не должны превращаться в пропаганду нетрадиционной ориентации. Детям нужно рассказывать не только о сексе вообще, но и об опасностях ранней половой жизни, неразборчивости в связях, об опасности заразиться венерическими заболеваниями или СПИДом.Коснулся митрополит и темы насилия в семье. Иларион считает, что насилие со стороны супруга угрожает жизни и здоровью жены и детей, то лучше расторгнуть такой брак. "Лучше от него уходить, чтобы дело дошло до трагических инцидентов", — сказал митрополит, вспомнив историю Маргариты Грачевой из Серпухова, которой муж из ревности отрубил руки.Иларион предложил людям, которые столкнулись с домашним насилием, воспользоваться помощью священника, который может помочь сохранить семью и спасти женщину от насилия собственного мужа.Поправки в законодательстве, предполагающие декриминализацию домашнего насилия, митрополит Иларион не одобряет: "От этого закона никто ничего не выиграет". И считает, что необходимо приложить усилия для того, чтобы насилие в семье перестало быть нормой.