В Европарламенте рассматривается проект резолюции об отношениях ЕС и РФ, в котором содержится предложение европейским странам прекратить программы, позволяющие иностранцам из третьих стран получать за инвестиции так называемые золотые паспорта ЕС.

Европарламент рассматривает проект резолюции, в которой содержится предложение прекратить выдачу "золотых паспортов" ЕС за инвестиции. Резолюция касается отношений Евросоюза и Российской Федерации.Там же осуждается запрет политикам ЕС въезжать на территорию России.Схема под названием "золотая виза" позволяет получить паспорт Кипра, Мальты, Австрии, Ирландии.Автор инициативы — евродепутат от Латвии Сандра Калниете.Ранее уже предлагалось тщательнее оценивать инвесторов, среди которых упоминались граждане России и Китая, передает РИА Новости.