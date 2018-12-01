В здании Керченского политехнического колледжа, в котором в октябре этого года студент устроил взрыв и стрельбу, начался ремонт. Сейчас идет остекление, полномасштабные восстановительные работы начнутся на следующей неделе.

В здании Керченского политехнического колледжа, в котором в октябре этого года студент устроил взрыв и стрельбу, начался ремонт. Сейчас идет остекление, полномасштабные восстановительные работы начнутся на следующей неделе.Как сообщил министр строительства и архитектуры Крыма Сергей Кононов, главная задача специалистов – восстановить теплоснабжение и поврежденный "тепловой контур" здания.По его словам, стоимость аварийно-восстановительных работ здания оценивается в 9,2 миллиона рублей. Эти деньги уже выделены из резервного фонда республиканского правительства.Крымский министр сообщил, что средства в будущий понедельник будут перечислены на счет министерства образования республики, поскольку именно это ведомство является главным распорядителем бюджетных средств, и на следующей неделе будут заключены контакты."После заключения контракта начнутся полномасштабные работы по восстановлению самой пострадавшей части колледжа", — приводит слова Кононова ТАСС.Студент Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков открыл стрельбу и устроил взрыв в учебном заведении 17 октября. В результате погибли 20 человек, стрелок покончил с собой. Около 50 человек получили ранения.