В Мордовии 1 декабря заступила на опытно-боевое дежурство радиолокационная станция загоризонтного обнаружения нового поколения типа Контейнер. Она способна контролировать полеты любых воздушных целей на расстоянии около трех тысяч километров и сопровождать одновременно более пяти тысяч воздушных объектов различных типов, в том числе малоразмерных.

В Мордовии 1 декабря заступила на опытно-боевое дежурство радиолокационная станция загоризонтного обнаружения нового поколения типа "Контейнер". Она способна контролировать полеты любых воздушных целей на расстоянии около трех тысяч километров и сопровождать одновременно более пяти тысяч воздушных объектов различных типов, в том числе малоразмерных, рассказали в российском Минобороны.Новая РЛС должна обеспечить разведку воздушных объектов, включая гиперзвуковые, над территорией Западной Европы и в юго-западном регионе. Она усилит систему предупреждения и разведки о воздушно-космическом нападении, передает ТАСС. Аналогичные РЛС будут развернуты и на других стратегических направлениях, добавили в военном ведомстве.О постановке на опытно-боевое дежурство станции "Контейнер" в Мордовии Минобороны России уже объявляло пять лет назад — 2 декабря 2013 года, напоминает "Интерфакс". Тогда спустя всего неделю, 9 декабря, министр обороны России Сергей Шойгу поручил дооснастить станцию.В июне 2013 года генеральный конструктор Научно-производственного комплекса "НИИ дальней радиосвязи" (входит в оборонный холдинг "РТИ") Сергей Сапрыкин рассказал, что "Контейнер" — новое поколение загоризонтных РЛС. Такие станции, по его словам, способны отслеживать самолеты на дальности первого загоризонтного скачка на расстоянии до 3000 километров. Станция, по его словам, обнаруживает любой самолет, "начиная от разгона по взлетной полосе и дальше во всем воздушном пространстве".Возможности РЛС "Контейнер", по его словам, позволяют отслеживать даже самолеты малой авиации. "Я сам, сидя в Мордовии на приемной позиции такой станции, наблюдал, как голландские летчики учатся летать на маленьких спортивных самолетах", — рассказал Сапрыкин.