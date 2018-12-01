Обратить внимание на экологические проблемы собственной страны советуют журналисту из Финляндии Юсси Конттинену, обвинившему жителей России в расточительном использовании энергоресурсов и игнорировании проблемы глобального потепления.

Обратить внимание на экологические проблемы собственной страны советуют журналисту из Финляндии Юсси Конттинену, обвинившему жителей России в расточительном использовании энергоресурсов и игнорировании проблемы глобального потепления.В статье в газете Helsingin Sanomat Конттинен заявляет, что россияне как жители нефтяной державы привыкли транжирить энергию и отапливать квартиры даже без необходимости, разъезжая тем временем "на огромных прожорливых джипах"."Не все так плохо", — заявила РИА Новости глава комиссии Общественной палаты РФ по экологии и охране окружающей среды Альбина Дударева. По ее словам, в России не разбрасываются своими ресурсами, а у финнов "проблем не меньше нашего". Россия, по ее словам, как-нибудь справится — а при нынешнем курсе страны на ресурсосбережение и экологичность еще и всему миру покажет пример разумного отношения к природе".У России очень большая территория, на которой очень много лесов, отметила Дударева — по этой причине на изменение климата на планете наша страна почти не влияет.Пользователи "Твиттера" иронизируют, советуя финнам "завидовать молча"."А, ну да, глобальное потепление наступает, потому что в России центральное отопление! Других причин нет", — пишет YuliyaZhurina."Ощущение, что финский журналист у себя в квартире жжет костры, чтобы согреться", — пишет пользователь Mazanov_Azer."Опять Россия виновата", — сетует Iliya_Chivas.