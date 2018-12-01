Матчем между Тампа-Бэй Лайтиннг и Баффало Сейбрз продолжился очередной игровой день регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Молнии на своем льду с большим трудом одолели гостей со счетом 5:4. Российский форвард Тампы Никита Кучеров забросил шайбу и отдал голевой пас.

Матчем между "Тампа-Бэй Лайтиннг" и "Баффало Сейбрз" продолжился очередной игровой день регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. "Молнии" на своем льду с большим трудом одолели гостей со счетом 5:4. Российский форвард "Тампы" Никита Кучеров забросил шайбу и отдал голевой пас.В списке бомбардиров НХЛ россиянин занимает четвертое место. На его счету в нынешнем сезоне уже 10 голов и 25 результативных передач.Welcome to Kuch's Corner.