Континентальная хоккейная лига огласила список лучших игроков ноября по четырем номинациям. Ими стали вратарь ЦСКА Илья Сорокин, защитник Барыса Даррен Диц и нападающий Автомобилиста Найджел Доус. Лучшим новичком признали форварда Сибири Никиту Михайлова.

Континентальная хоккейная лига огласила список лучших игроков ноября по четырем номинациям. Ими стали вратарь ЦСКА Илья Сорокин, защитник "Барыса" Даррен Диц и нападающий "Автомобилиста" Найджел Доус. Лучшим новичком признали форварда "Сибири" Никиту Михайлова.Сорокин в шести ноябрьских встречах лиги пропустил две шайбы, четыре игры отстоял на ноль и отразил в общей сложности 98,46 процентов бросков по его воротам. Диц в 10-ти встречах набрал 12 очков, из которых 3 гола и 9 передач, став самым результативным защитником месяца. Доус с 14 баллами (7+7) является лучшим нападающим ноября. Михайлов же 9-ти поединках ноября заработал 4 балла за результативность, забив 3 гола и сделав 1 ассист.