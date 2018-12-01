Руководитель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда прокомментировал разработку Константинопольским патриархатом проекта устава автокефальной церкви на Украине.

Руководитель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда прокомментировал разработку Константинопольским патриархатом проекта устава "автокефальной церкви" на Украине. Он отметил, что Константинополь затягивает этот процесс, а вынесенные им решения снова "лишены конкретики": не названа даже дата так называемого объединительного собора.По словам Легойды, Константинопольский патриархат разработал устав для церкви, "которой нет в природе", передает РИА Новости. И, как показало свободное и независимое волеизъявление украинских православных во главе с митрополитом Онуфрием, такой церкви и быть не может, заявил Легойда.Синод Константинопольского патриархата состоялся 27-29 ноября в Стамбуле. Решение о проведении в декабре "объединительного собора", который бы предоставил Украине автокефалию, принято не было. Но был принят проект устава церкви.О намерении предоставить автокефалию церкви на Украине Константинопольский патриархат объявил в октябре 2018 года. Он отменил указ 1686 года о переходе Киевской митрополии под юрисдикцию Московского патриархата, а также снял анафему, которую Русская православная церковь наложила на украинских раскольников Филарета Денисенко (глава "Киевского патриархата") и Макария Малетича (лидер неканонической Украинской автокефальной церкви). В результате РПЦ прекратила евхаристическое общение с Константинополем.Киев, в свою очередь, ожидает, что Константинопольский патриархат до конца года выдаст предстоятелю "объединенной церкви" томос об автокефалии. Предстоятеля должны выбрать на "объединительном соборе".Украинская православная церковь считает недопустимым участие Киева и раскольников в решении церковных вопросов. Она отказалась от участия в "объединительном соборе".