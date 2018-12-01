Российские дипломаты посетили летчика Константина Ярошенко, который отбывает заключение в исправительном учреждении Danbury (штат Коннектикут, США). Об этом 29 ноября сообщило генеральное консульство РФ в Нью-Йорке на своей странице в Facebook.

Российские дипломаты посетили летчика Константина Ярошенко, который отбывает заключение в исправительном учреждении Danbury (штат Коннектикут, США). Об этом 29 ноября сообщило генеральное консульство РФ в Нью-Йорке на своей странице в Facebook.Как уточняется, визит состоялся по причине появления информации об ухудшении состояния здоровья Ярошенко. При встрече россиянин оценил свое самочувствие как удовлетворительное, подчеркнув, что стоматолог не может провести лечение и зубное протезирование, поэтому предлагает удалить больные зубы.В генконсульстве отметили, что сохраняются и другие жалобы медицинского характера. Просьбы Ярошенко о проведении лечения в других медицинских учреждениях до сих пор остались без ответа, передает ТАСС.После нескольких обращений представителей генконсульства к руководству тюрьмы наконец решился вопрос о переводе Ярошенко с верхнего места двухъярусной кровати на нижнее.Ранее супруга летчика сообщала, что из-за зубной боли Константин Ярошенко не может нормально принимать пищу, в связи с чем испытывает проблемы с желудком.Российского летчика Константина Ярошенко арестовали в Либерии в мае 2010 года и экстрадировали в Соединенные Штаты Америки. Он был признан виновным в подготовке транспортировки крупных партий наркотиков и приговорен к 20 годам лишения свободы. В апреле 2016 года апелляционный суд отказал россиянину в пересмотре приговора.