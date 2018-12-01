Осенью певица Светлана Лобода перенесла тяжелую операцию. Сейчас здоровью певицы ничего не угрожает, однако теперь она вынуждена соблюдать строгую диету.

Осенью певица Светлана Лобода перенесла тяжелую операцию. Сейчас здоровью певицы ничего не угрожает, однако теперь она вынуждена соблюдать строгую диету.Лобода старается ограничивать нагрузки, а также тщательно следить за питанием и здоровьем. Певица отказывает себе в разных вкусностях."До болезни я очень мало пила воды – сейчас выпиваю как минимум два с половиной – три литра ежедневно. Это самое главное – ее нужно пить очень много! Также я отказалась от жареного, соленого и перченого. Эти правила теперь нужно соблюдать до конца жизни", – рассказала Светлана. Причина диеты заключается в том, что болезнь может вернуться, передает StarHit.Напомним, 23 октября Светлана Лобода была экстренно доставлена в больницу прямо с репетиции своего нового шоу. Во время исполнения сложного танцевального номера певица почувствовала резкую боль в спине и потеряла сознание. Ей потребовалась срочная операция.В результате Лобода была вынуждена перенести уже анонсированные концерты. Прямо с больничной койки она обратилась к своим поклонникам. Певица призналась, что после операции плачет от боли и обиды. "Я так ждала этих концертов. Последние полгода мы круглосуточно готовили наше шоу. Я хотела порадовать вас, удивить, вдохновить, отдать вам все, что накопилось во мне – всю мою любовь, все мои песни! Но жизнь – непредсказуема", – заметила Светлана Лобода.