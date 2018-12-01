Около 650 транспортных средств оказались в снежном плену на трассах Краснодарского края после ухудшения погодных условий на Кубани. Некоторых водителей и пассажиров пришлось эвакуировать при помощи снегоходов.

В Сети опубликованы кадры спасения людей, оказавшихся с снежном плену на автомобильных дорогах Краснодарского края.Напомним, что в результате резкого ухудшения погоды – сильного ветра, снежных заносов и образовавшегося гололеда, в регионе сложилась сложная дорожная обстановка, в том числе – на федеральных автодорогах "Дон" и "Кавказ".Около 650 автомобилей оказались заблокированы на трассах в районе Армавира и около подъезда к Майкопу."Для проведения спасательных и эвакуационных работ в местах затора задействована группировка … общей численностью 482 человека и 224 единицы техники, в том числе от МЧС 103 человек 39 единиц техники", — рассказали в пресс-службе регионального управления МЧС РФ.Утром в субботу действовали уже восемь стационарных пунктов временного размещения, где находились 245 человек, в том числе – 89 детей, кроме того, функционирует пять мобильных пунктов обогрева.Для эвакуации водителей и пассажиров используют специальную технику, в том числе – снегоболотоходы, снегоходы и автомобили повышенной проходимости.По прогнозам синоптиков, погода на Кубани улучшится только к понедельнику.