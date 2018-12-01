Российский лыжник Денис Спицов завоевал бронзовую медаль этапа Кубка мира, который проходит в норвежском Лиллехаммере. Спицов занял третье место в индивидуальной гонке на 15 километров свободным стилем с раздельным стартом.

Российский лыжник Денис Спицов завоевал бронзовую медаль этапа Кубка мира, который проходит в норвежском Лиллехаммере. Спицов занял третье место в индивидуальной гонке на 15 километров свободным стилем с раздельным стартом.Россиянин преодолел дистанцию за 37 минут 2,6 секунды. Победителем же гонки стал норвежский лыжник Шур Рете, время которого составило 36 минут 34 секунды. Второе место завоевал его соотечественник Дидрик Тенсет, финишировавший спустя 6 секунд после Рете.В Топ-5 также вошел еще один россиянин Андрей Мельниченко, отставание которого от победителя равняется 40,6 секунды. Также Андрей Ларьков стал 13-м, Алексей Червоткин занял 18 место, а Александр Большунов – 19-е.