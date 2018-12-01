Шведская биатлонистка Элизабет Хегберг одержала победу на второй спринтерской гонке первого этапа Кубка IBU в шведском Идре. Победный результат шведки составляет 23.13,1 секунды при одном промахе не огневом рубеже.

Шведская биатлонистка Элизабет Хегберг одержала победу на второй спринтерской гонке первого этапа Кубка IBU в шведском Идре. Победный результат шведки составляет 23.13,1 секунды при одном промахе не огневом рубеже.Следом за ней на почетном пьедестале расположилась немка Надин Хорхлер, при одном смазанном выстреле отставшая на 45,9 секунды, а также украинка Надежда Белкина с отставанием от победительницы в 53,2 секунды и "чистой" стрельбой.Лучший результат среди российских биатлонисток показала Анастасия Морозова, которая заняла четвертое место. До места на пьедестале ей не хватило 2,5 секунд. На стрельбище она допустила два промаха.Помимо Морозовой в первую десятку также пробились Светлана Миронова и Екатерина Мошкова, которые финишировали на седьмой и девятой строчках соответственно. Также Наталья Гербулова заняла 12-ю позицию, Ирина Казакевич стала 20-й, а Лейсан Бикташева – 35-й.