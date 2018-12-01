Во время саммита G20 в Буэнос-Айресе Владимир Путин и Синдзо Абэ совместно определят круг лиц, которым предстоит заниматься мирным договором на основе декларации 1956 года.

Во время саммита G20 в Буэнос-Айресе Владимир Путин и Синдзо Абэ совместно определят круг лиц, которым предстоит заниматься мирным договором на основе декларации 1956 года.Ранее в Сингапуре лидеры России и Японии договорились активизировать переговоры на основе единственного документа, который признают обе стороны – Совместной советско-японской декларации 1956 года, напоминает РИА Новости. Эта декларация предусматривает, что после заключения мира Япония получит курильские острова Хабомаи и Шикотан. Абэ также пообещал Путину, что, если эти острова будут переданы Японии, она не допустит размещения там американских военных баз.Переговоры о мирном договоре по итогам Второй мировой войны Россия и Япония ведут уже несколько десятилетий. Основное препятствие к выработке такого документа – вопрос Курильских островов. После войны весь архипелаг стал принадлежать СССР, но Япония оспаривает принадлежность ряда островов — Итурупа, Кунашира, Шикотана, а также группы необитаемых островков под общим названием Хабомаи. МИД России не раз заявлял, что российский суверенитет над этими островами не подлежит сомнению и имеет международно-правовое оформление.