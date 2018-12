Президент России Владимир Путин выразил экс-президенту США Джорджу Бушу-младшему глубокие соболезнования в связи с кончиной его отца. По словам Путина, Джордж Герберт Уокер Буш был выдающимся человеком, всю жизнь верно служившим своей стране.

Президент России Владимир Путин выразил экс-президенту США Джорджу Бушу-младшему глубокие соболезнования в связи с кончиной его отца. По словам Путина, Джордж Герберт Уокер Буш был выдающимся человеком, всю жизнь верно служившим своей стране – с оружием в руках в годы войны и на высоких государственных постах в мирное время.41-й президент США, отметил Путин, возглавлял свою страну на одном из важнейших этапов мировой истории и, проявляя политическую мудрость и дальновидность, даже в самых непростых ситуациях стремился принимать взвешенные решения.Буш-старший, добавил российский президент, осознавал значимость конструктивного диалога между двумя крупнейшими ядерными державами и многое делал для укрепления российско-американского сотрудничества по вопросам международной безопасности.По словам Путина, ему "посчастливилось не раз встречаться" с 41-м президентом США, и светлая память о Джордже Буше-старшем навсегда сохранится в его сердце и в сердцах россиян. Текст телеграммы президента России Джорджу Бушу опубликован на сайте Кремля.Уход Буша-старшего также прокомментировал российский премьер Дмитрий Медведев, отметивший его большой личный вклад в становление американо-российских отношений и интерес к культуре РФ.А бывший президент СССР Михаил Горбачев заявил, что отдает должное вкладу Буша-старшего, с которым ему довелось вместе работать в годы огромных перемен, в прекращение холодной войны и гонки ядерных вооружений. "Он был настоящим партнером", — сообщил Горбачев в интервью "Интерфаксу", добавив, что память о Джордже Буше как о политике и человеке "сохранится надолго в сердцах многих людей".Соболезнования в связи с кончиной 41-го президента США Джорджа Буша-старшего, занимавшего этот пост в 1989–1993 годах, выразил и нынешний глава американской администрации Дональд Трамп. По его словам, он и его супруга Мелания присоединяются к горюющей нации и скорбят в связи с кончиной Буша-старшего, умершего накануне на 95-м году жизни.Президент Буш с присущим ему здравым смыслом и хладнокровным лидерством привел свою нацию и весь мир к "мирному и победному завершению Холодной войны" и заложил основы для последовавших за этим десятилетий процветания, говорится в совместном заявлении Трампа и первой леди США.Statement from President Donald J. Trump and First Lady Melania Trump on the Passing of Former President George H.W. Bush pic.twitter.com/qxPsp4Ggs7— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 1 декабря 2018 г.Экс-президент США Джордж Буш-младший на своей странице в "Фейсбуке" назвал своего отца "человеком высочайшего характера и лучшим отцом, которого могли бы пожелать сын или дочь".Соболезнования выразил и другой бывший американский президент Барак Обама. "Его наследие, возможно, никому не удастся превзойти, хотя он хотел бы, чтобы мы все пытались", — написал он в "Твиттере".Президент Франции Эммануэль Макрон назвал Буша-старшего "великим правителем и постоянным сторонником союза с Европой", передает ТАСС. Премьер Соединенного королевства Тереза Мэй — "великим государственным деятелем и истинным другом Великобритании".По "настоящему другу" Джорджу Бушу-старшему скорбят в Германии, где, по словам президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера, с большой благодарностью вспоминают о его "уверенной поддержке объединения страны".Соболезнования в связи с кончиной Джорджа Буша-старшего выразили в Госдуме РФ, передает РИА Новости. По мнению члена депутатской группы палаты по связям с конгрессом США Анатолия Аксакова, 41-й президент был хорошим примером мудрого политика и одним из самых взвешенных политиков США — по крайней мере, после Рузвельта. Многим первым лицам нужно учиться у таких людей, как Буш, "вести и государственные дела, и внутриполитические, и внешнеполитические", добавил Аксаков.По мнению главы комитета Совета Федерации по международным делам Константина Косачева, Буш-старший "был вполне искренним в своем стремлении наладить хорошие отношения с СССР, а затем и с Россией".Также соболезнования в связи с кончиной Буша-старшего выразили, в числе прочих, президент ОАЭ Халифа бен Зейид Аль Нахайян и эмир Кувейта шейх Сабах Ахмед Джабер Ас Сабах, генсек НАТО Йенс Столтенберг, актер и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер, глава Apple Тим Кук.