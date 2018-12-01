Действующий чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата Хабиб Нурмагомедов не будет удостоен звания Заслуженного мастера спорта после успешной защиты титула в бое против ирландца Конора Макгрегора. Об этом заявил министр спорта России Павел Колобков.

Действующий чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата Хабиб Нурмагомедов не будет удостоен звания Заслуженного мастера спорта после успешной защиты титула в бое против ирландца Конора Макгрегора. Об этом заявил министр спорта России Павел Колобков."Выступление Нурмагомедова было по-настоящему выдающимся, но, к сожалению, Хабиб пока не получит звания ЗМС из-за того, что турнир не входит в календарь Минспорта и международной федерации смешанных единоборств, — заявил Колобков в разговоре со "Спорт-экспрессом". – Да, там сильный состав участников, а UFC является очень уважаемой организацией, но, чтобы присвоить звание заслуженного мастера спорта, нужно соответствовать регламенту. А пока это только коммерческий турнир, который не входит в международную федерацию".Напомним, что Нурмагомедов одержал победу над Макгрегором в четвертом раунде. Он имеет в своем активе 27 побед в 27 поединках.