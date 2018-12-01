Украина вторые сутки живет в условиях военного положения. Киев обещал сохранить права и свободы своих граждан, но, похоже, передумал.

Украина вторые сутки живет в условиях военного положения. Киев обещал сохранить права и свободы своих граждан, но, похоже, передумал. В десяти регионах, где действует новый режим, отменили местные выборы. Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на центральный избирком. Изначально процедура была назначена на 23 декабря, напоминает телеканал "Россия 24".Военное положение введено как раз в тех районах, где популярность президента Украины практически равна нулю. То, что власти страны не дают жителям проголосовать, лишний раз доказывает: решение ввести такой режим за 4 месяца до выборов главы государства (а, например не в разгар конфликта на юго-востоке страны) — это не совпадение.Тем временем, президент Порошенко спешит лично сообщить своим коллегам о военном положении на Украине. На этот раз он позвонил премьеру Канады Джастину Трюдо. Как сообщила пресс-служба канадского правительства, лидеры двух стран обсудили, как вместе с союзниками "надавить на Россию с целью немедленной разрядки конфликта". Говорили также об инциденте в Керченском проливе, который и стал поводом для введения военного положения.Три корабля ВМС Украины незаконно вошли в воды нашей страны. Экипажи не подчинились требованиям пограничников и после долгих переговоров были задержаны. Все, кто был на борту — а это в том числе сотрудники СБУ — арестованы на два месяца и находятся в СИЗО Симферополя.