В Интернете появилось видео отражения сирийскими системами ПВО ракетной атаки под Дамаском.

В Интернете появилось видео отражения сирийскими системами ПВО ракетной атаки под Дамаском. Очевидец выложил на своей страничке в Twitter видеозапись, на которой запечатлен момент перехвата ракеты в небе над Дамаском.#SAA AD projectile flying over #Damascus pic.twitter.com/tDoJpGyOzg— Drexl Spivey (@RisboLensky) November 29, 2018Ранее сообщалось, что, по данным сирийских СМИ, над южным сирийским районом аль-Кисва были сбиты четыре ракеты и израильский самолет. Израильские ВВС опровергли эту информацию, передает РИА Новости.В течение двух лет Израиль около 200 раз бомбардировал иранские объекты на территории Сирии. Он заявляет, что будут продолжать налеты несмотря на то, что Сирия усилила свои ПВО российскими ЗРК С-300. Поставка этих зенитных комплексов – ответ на гибель самолета-разведчика ВКС РФ Ил-20, за которую, по мнению Москвы, ответственны израильские военные.