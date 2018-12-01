Мария Максакова в эфире шоу Секрет на миллион на телеканале НТВ рассказала о своих троих детях. Со старшими детьми – 14-летним Ильей и десятилетней Люсей певица видится только по видеосвязи.

Мария Максакова в эфире шоу "Секрет на миллион" на телеканале НТВ рассказала о своих троих детях. Со старшими детьми – 14-летним Ильей и десятилетней Люсей певица видится только по видеосвязи.Сына Илью и дочь Людмилу Мария Максакова родила от гражданского мужа Владимира Тюрина. Мужчина добивался внимания яркой блондинки, увидев ее по телевизору. Спустя несколько месяцев ухаживаний Мария все же ответила взаимностью, постепенно она влюбилась. По ее словам, во Владимире она нашла то, чего не дали ей родители.Однако идиллия закончилась, когда она родила сына Илью. Тюрин не хотел, чтобы она занималась карьерой. Он предпочитал видеть ее сидящей дома, готовящей еду, занимающейся детьми. Нередко их конфликты заканчивались рукоприкладством, однако, по словам Марии, она никогда его не боялась. Она опасалась лишь того, что он может ее покалечить.Мать, актриса Людмила Максакова, знала о проблемах в жизни дочери, но не предпринимала никаких действий по оказанию помощи, за это Тюрин, по словам Марии, презирал ее родителей, потому что считал, что будь он на их месте, он бы смог дать отпор. В итоге, Мария смогла уйти от Владимира.И если с сыном Ильей она поддерживает отношения по видеосвязи и созванивается с ним, то с дочкой Люсей не общается. Дело в том, что когда девочка родилась, у Марии наконец начала налаживаться певческая карьера, и она переложила свои материнские обязанности на помощницу Зою, которую знала с 17 лет. Та работала у нее в доме.И Люся так к Зое привязалась, что отказалась уезжать с матерью в Украину. Максакова крайне негативно отозвалась о женщине. Якобы Зоя спала в одной кровати с Люсей, когда той уже было семь лет. "Она украла у меня дочь. За мои же деньги", – заключила Мария Максакова, и этого она простить Зое не может. Ведущая Лера Кудрявцева спросила, не пыталась ли она разговаривать с няней. Та ответила, что нет, потому что не советует Зое ее провоцировать.