Предприниматель останется собственником компании, но управление перейдет к управляющим партнерам.

Причиной такого решения, по словам Евдокимова, стала высокая загруженность по другим собственным проектам, на которых в данный момент он хотел бы сосредоточится. Подробно об уходе он сам сообщил в соцсетях:С конца 2017 года я фактически не участвую ни в операционной, ни в управленческой работе внутри ICOBox в связи с большим количеством собственных проектов, поэтому я решил, что будет честно официально сообщить об этом, расставив все точки на i и избежав появления различных слухов. Хочу подчеркнуть, что с моим уходом эффективность работы компании не изменилась, мой уход никак не отразился на работе компании — она работает в обычном режиме, выполняя все обязательства перед клиентами, — заявил предприниматель.Теперь управление компанией ICOBox будет разделено между Анаром Бабаевым, который отвечает за российский и русскоязычный рынок, и Дарьей Генераловой, курирующей развитие компании на международных рынках.Анар Бабаев отметил, что команда ICOBox прекрасно понимает стремление Николая Евдокимова к развитию и уверена в его дальнейших успехах.Компания ICOBox была основана в 2017 году. Всего за год с небольшим компания превратилась из никому неизвестного стартапа в крупнейшего в мире поставщика услуг нового поколения для блокчейн-компаний, желающих продавать свои продукты посредством первичного предложения токенов.