Обсуждение серьезных международных и двусторонних вопросов между США и Россией отложено на неопределенное время, заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

Обсуждение серьезных международных и двусторонних вопросов между США и Россией отложено на неопределенное время, заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Комментируя решение администрации Трампа отменить встречу российского и американского лидеров в Буэнос-Айресе, он отметил, что в Кремле сожалеют об этом.Посол России в США Анатолий Антонов, в свою очередь, заявил, что между Россией и США не получается филигранной работы по согласованию совместных шагов на международной арене. Посол напомнил, что обе державы несут ответственность за мир на планете, и потому должны действовать "аккуратно, взвешенно, избегая противостояния и конфронтации", передает ТАСС.