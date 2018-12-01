После ухода из жизни Олега Павловича Табакова, пост художественного руководителя Табакерки занял его ученик, Владимир Машков. Актеры очень уважали друг друга, но между ними иногда случались конфликты, ставившие дружбу под угрозу.

После ухода из жизни Олега Павловича Табакова, пост художественного руководителя "Табакерки" занял его ученик, Владимир Машков. Актеры очень уважали друг друга, но между ними иногда случались конфликты, ставившие дружбу под угрозу.Теперь же, когда Олега Павловича не стало, Машков возглавил его театр и продолжает дело своего мастера. По его мнению, Табаков "рассчитывал" на то, что ученики будут нести традиции МХТ."Это желание Олега Павловича, я это почувствовал. Он со мной разговаривает каждый день, я к нему обращаюсь через его книги. Все его слова звучат абсолютно по-другому. Все, что происходит со мной, моими товарищами, с театром – он это предвидел", – сказал Машков.Материал дополняется.