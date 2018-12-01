Встреча организована как одно из составляющих мероприятия, проводимого со школьниками запада Москвы, «Правовое информирование подрастающего поколения и учащихся образовательных учреждений»...
Ведущий юрисконсульт ОМВД России по району Проспект Вернадского г. Москвы Татьяна Копытко встретилась с учениками девятых классов ГБОУ Школа № 1953.
Встреча организована как одно из составляющих мероприятия, проводимого со школьниками запада Москвы, «Правовое информирование подрастающего поколения и учащихся образовательных учреждений». В актовом зале учебного заведения полицейские рассмотрели со школьниками актуальную тему «Что такое коррупция и как с ней бороться».
Учащиеся школы с большим интересом принимали участие в необычном уроке правовой грамотности.
Организаторы рассказали ребятам о предпринимаемых государством системных мерах по пресечению коррупционной составляющей, видах и схемах, используемых злоумышленниками, а также остановились на рассказе об ответственности лиц, уличенных в коррупционной деятельности. Отдельно освещался вопрос о различиях между уголовной, административной, дисциплинарной и гражданско-правовой ответственностью.
Юноши и девушки с интересом общались с полицейскими, задавали вопросы. Разговор постепенно перешел на тему возможности поступления в профильные учебные заведения, готовящие сотрудников полиции.
О том, какое образование надо получить, чтобы работать юристом и какими качествами обладать, чтобы быть хорошим полицейским, рассказала школьникам юрисконсульт ОМВД России по району Проспект Вернадского г. Москвы Татьяна Копытко.
Полицейские пожелали школьникам хорошо учиться, заниматься спортом, уважать взрослых, быть внимательнее и доброжелательнее друг к другу. Школьники поблагодарили сотрудников полиции за познавательную беседу.
Пресс-служба УВД по ЗАО
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