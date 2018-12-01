Встреча организована как одно из составляющих мероприятия, проводимого со школьниками запада Москвы, «Правовое информирование подрастающего поколения и учащихся образовательных учреждений»...

Ведущий юрисконсульт ОМВД России по району Проспект Вернадского г. Москвы Татьяна Копытко встретилась с учениками девятых классов ГБОУ Школа № 1953.Встреча организована как одно из составляющих мероприятия, проводимого со школьниками запада Москвы, «Правовое информирование подрастающего поколения и учащихся образовательных учреждений». В актовом зале учебного заведения полицейские рассмотрели со школьниками актуальную тему «Что такое коррупция и как с ней бороться».Учащиеся школы с большим интересом принимали участие в необычном уроке правовой грамотности.Организаторы рассказали ребятам о предпринимаемых государством системных мерах по пресечению коррупционной составляющей, видах и схемах, используемых злоумышленниками, а также остановились на рассказе об ответственности лиц, уличенных в коррупционной деятельности. Отдельно освещался вопрос о различиях между уголовной, административной, дисциплинарной и гражданско-правовой ответственностью.Юноши и девушки с интересом общались с полицейскими, задавали вопросы. Разговор постепенно перешел на тему возможности поступления в профильные учебные заведения, готовящие сотрудников полиции.О том, какое образование надо получить, чтобы работать юристом и какими качествами обладать, чтобы быть хорошим полицейским, рассказала школьникам юрисконсульт ОМВД России по району Проспект Вернадского г. Москвы Татьяна Копытко.Полицейские пожелали школьникам хорошо учиться, заниматься спортом, уважать взрослых, быть внимательнее и доброжелательнее друг к другу. Школьники поблагодарили сотрудников полиции за познавательную беседу.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-39