Первый день нового месяц оказался богатым на скандалы и возмутительные выходки отечественных звезд. Дни.ру работали до седьмого пота и собрали в одном месте все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 1 декабря 2018 года.

Первый день нового месяц оказался богатым на скандалы и возмутительные выходки отечественных звезд. "Дни.ру" работали до седьмого пота и собрали в одном месте все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 1 декабря 2018 года.АЙОтношения Аллы Пугачевой и Максима Галкина снова оказались в центре внимания. Знаменитости рассказали правду о том, как все начиналось.Симпатичного комика представил Алле ее тогдашний супруг Филипп Киркоров. В дальнейшим этог шаг приведет к неожиданным последствиям. Галкин признался, что это это была не любовь с первого взгляда. При этом шоумен всегда был поклонником творчества Примадонны. Читайте это, а также все последние новости шоу-бизнеса на сайте "Дни.ру".АЙСедьмой сезон шоу "Голос" усмешно идет на Первом канале, радуя телезрителей новыми неожиданностями. Состав наставников претерпел значительные изменения. Теперь конкурсантов оценивают Константин Меладзе, Ани Лорак, Баста и фронтмен Ленинграда "Сергей Шнуров".С первого дня съемок ходили слухи, что на площадке царит не совсем дружеская атмосфера. В частности, обсуждали Ани Лорак и Сергея Шнурова, которые якобы даже не здороваются друг с другом.Осенью певица Светлана Лобода перенесла тяжелую операцию. Сейчас здоровью певицы ничего не угрожает, однако теперь она вынуждена соблюдать строгую диету.Лобода старается ограничивать нагрузки, а также тщательно следить за питанием и здоровьем. Певица отказывает себе в разных вкусностях. Помимо этого, на сайте "Дни.ру" можно найти все последние новости шоу-бизнеса.После смерти Олега Табакова пост художественного руководителя "Табакерки" занял его ученик, Владимир Машков. Подобный шаг вызвал неоднозначную реакцию в творческом коллективе.Машков убежден, что двигается в правильном направлении, так как он продолжает дело своего мастера. По словам актера, Табаков хотел, чтобы ученики несли традиции МХТ.Мария Максакова дала откровенное интервью Лере Кудрявцевой в передаче "Секрет на миллион". Она сообщила, что мать мечтала выдать ее замуж за Дениса Мацуева.Мария Максакова и Лера Кудрявцева встретились в Мюнхене, родном городе оперной дивы. Тут похоронен ее отец, здесь живет его вторая семья – женщина, которая значительно моложе его, подарившая ему сына Эрика. Ему сейчас 16 лет. Интересно, что отец сообщил ей о другой женщине много лет назад, причем попросил ее не говорить матери. Мария пообещала, но сказала, что он все равно должен ей признаться. Он это сделал, и Людмила тяжело восприняла известие.Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 1 декабря 2018 года, читайте в и специальных .