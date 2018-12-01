Микроавтобус с детьми, ехавшими на спортивные соревнования в Норильск, врезался в грузовик, сломавшийся из-за сильного мороза. В результате столкновения погибли два человека, еще семь пострадавших, в том числе – шесть детей в возрасте от 13 до 15 лет, оказались в больнице.

Красноярские полицейские обнародовали кадры с места аварии, произошедшей в субботу, 1 декабря, на автодороге Дудинка – Алыкель – Норильск в Таймырском Долгано-Ненецком районе.По предварительной информации, водитель микроавтобуса Volkswagen Transporter врезался в грузовик "КамАЗ", остановившийся на дороге из-технической неисправности, вызванной сильным морозом."В результате ДТП 45-летний водитель и 47-летний пассажир микроавтобуса погибли, еще один взрослый пассажир и шесть детей в возрасте от 13 до 15 лет получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы", — сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД РФ.Известно, что в салоне Volkswagen Transporter находилась группа детей, в сопровождении двух взрослых направлявшаяся в Норильск на спортивные соревнования."Руководство спортивной школы воспользовалось услугами частного перевозчика, так как ранее при согласовании выезда в администрации района в выезде им было отказано из-за установления в регионе низких температур", — подчеркнули в правоохранительных органах.