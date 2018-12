В начале второго рабочего дня саммита Большой двадцатки в аргентинском Буэнос-Айресе канцлер ФРГ Ангела Меркель провела переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Тем временем Путин поблагодарил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана за отмеченный после недавнего визита президента РФ в Стамбул прогресс по тем вопросам, которые пока еще только предстоит решить.

В начале второго рабочего дня саммита "Большой двадцатки" в аргентинском Буэнос-Айресе канцлер ФРГ Ангела Меркель провела переговоры с президентом России Владимиром Путиным — обсуждались положение дел в Сирии, а также ситуация между РФ и Украиной в Керченском проливе и Азовском море. Об этом сообщил в "Твиттере" официальный представитель германского правительства Штеффен Зайберт. Сообщение сопровождается фотографией, на которой Путин и Меркель пожимают друг другу руки.Zu Beginn des zweiten #G20-Gipfeltages in Buenos Aires sprach Kanzlerin #Merkel mit dem russischen Präsidenten Putin. Im Mittelpunkt standen dabei die Lage in Syrien sowie die Situation zwischen Russland und der Ukraine in der Straße von Kertsch und dem Asowschen Meer. pic.twitter.com/zuPyIJaCuL— Steffen Seibert (@RegSprecher) 1 декабря 2018 г.Тем временем Путин поблагодарил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана за отмеченный после недавнего визита президента РФ в Стамбул прогресс по тем вопросам, которые пока еще только предстоит решить. На торжественной церемонии в Стамбуле 19 ноября Путин и Эрдоган дали команду на укладку последней секции морского участка газопровода "Турецкий поток", передает "Интерфакс". Турция "еще раз подтвердила независимый характер своей внешней политики и надежность как партнера", напомнил в Буэнос-Айресе президент России.На втором заседании в рамках саммита в Буэнос-Айресе Владимир Путин и другие лидеры продолжают обсуждение актуальных проблем. Центральная тема заседания – "Устойчивое развитие и климат", также на повестке дня — вопросы содействия Африке, сообщает сайт Кремля.