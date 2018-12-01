Женская сборная России в первом матче группового этапа чемпионата Европы по гандболу встречалась с хозяйками турнира. Француженки горели желанием победить в родных стенах, однако подопечные Евгения Трефилова сломили сопротивление трехцветных, обыграв их со счетом 26:23

Женская сборная России в первом матче группового этапа чемпионата Европы по гандболу встречалась с хозяйками турнира. Француженки горели желанием победить в родных стенах, однако подопечные Евгения Трефилова сломили сопротивление "трехцветных", обыграв их со счетом 26:23.Первый тайм завершился ничейным результатом – 11:11. После перерыва российские гандболистки прибавили в завершении атак и добились общей победы со счетом 26:23.Женская сборная России выступает в группе В вместе с командами Франции, Черногории и Словении. Чемпионат Европы во Франции завершится 16 декабря.