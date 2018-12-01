Финский журналист упрекнул россиян в расточительности при использовании энергии и игнорировании проблемы глобального потепления.

Финский журналист упрекнул россиян в расточительности при использовании энергии и игнорировании проблемы глобального потепления.Статья Юсси Конттинена опубликована в газете Helsingin Sanomat. В ней журналист утверждает, что россияне, как жители нефтяной державы, привыкли транжирить энергию и отапливать квартиры даже когда в этом нет надобности. Критикуются и владельцы мощных машин, разъезжающие "на огромных прожорливых джипах".Журналист вспомнил, как обсуждал погоду с пожилым жителем Якутии, который сетовал на то, что "раньше в это время было холоднее" — минус 40 вместо минус 30. При этом россияне, по мнению автора, не связывают эти перемены с глобальным потеплением. Причем ни в СМИ, ни в школах, ни в научных сообществах "эту тему словно не замечают"."Досталось" в гневной в статье и президенту Владимиру Путину, который по мнению Конттинена, "делает противоречивые заявления о климатических изменениях". Такое отношение россиян к климатическим проблемам автор публикации связывает с заинтересованностью в экспорте добываемых ресурсов. Правда, добавляет, что такие утверждения могут быть отнесены к "теории заговора", бытующую на Западе.