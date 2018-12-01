После трудного ноября, когда рубль довольно сильно подешевел и к доллару, и к евро, декабрь может оказаться более спокойным, но расслабляться рано.

После трудного ноября, когда рубль довольно сильно подешевел и к доллару, и к евро, декабрь может оказаться более спокойным, но расслабляться рано.Как рассказала Наталья Мильчакова, заместитель директора аналитического департамента "Альпари", данный месяц, несмотря на приятные предновогодние хлопоты, будет достаточно насыщен экономическими и политическими событиями. И не все из них окажутся приятными.Международная политическая жизнь началась с вопроса: произойдет ли ожидаемая финансовыми рынками встреча президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа? Ранее оба лидера подтверждали свою готовность к полноформатной встрече в рамках саммита "Большой двадцатки", который стартует в Буэнос-Айресе 30 ноября и завершится 1 декабря. Но обострение политических отношений между Россией и Украиной из-за ноябрьского инцидента в Керченском проливе привело к тому, что американская сторона отказалась от встречи. Поэтому в первый торговый день декабря рубль может отреагировать падением.6-7 декабря в Вене пройдет очередная встреча стран-участниц нефтяного картеля ОПЕК. В связи с обострившейся обстановкой на топливном рынке на этой встрече может быть принято решение о сокращении добычи нефти, несмотря на то, что на июньской встрече было решено добычу увеличивать. Россию будет представлять министр энергетики РФ Александр Новак.Зарубежная пресса не исключает, что решение о сокращении производства черного золота может быть принято раньше — на саммите G20 в ходе переговоров короля Саудовской Аравии Салмана и Владимира Путина. Если такая договоренность между двумя странами будет достигнута, это весьма вероятно повлияет и на намерения ОПЕК. В свою очередь решение о сокращении добычи нефти положительно повлияет на котировки топлива и, в конечном счете, на рубль. Отсутствие договоренностей может негативно повлиять на цены на нефтяном рынке и на российскую валюту.13 декабря состоится последнее в 2018 году заседание комитета по монетарной политике Европейского центрального банка по вопросу о процентной ставке. Скорее всего, ЕЦБ не будет менять ставку и оставит ее на нулевом уровне, так как инфляция в еврозоне остается низкой и не способствует повышению процентной ставки. Но комментарии представителей ЕЦБ могут оказать краткосрочное влияние на евро и, в конечном счете, на динамику пары евро-рубль.На следующий день, 14 декабря, состоится очень важное событие для российского валютного рынка: заседание совета директоров Центробанка РФ по процентной ставке. Ожидается, что Банк России повысит ее, так как этому будут способствовать рост инфляционных ожиданий на фоне будущего повышения НДС с января 2019 года.Если такое решение будет принято, рубль может вырасти по отношению к американской и европейской валюте. Впрочем, зачастую курс рубля преподносил сюрпризы на фоне принятого решения об изменении процентной ставки.Важное событие для всего мирового валютного рынка и, в частности, для доллара США состоится 19 декабря. В этот день комитет по открытым рынкам Федеральной резервной системы Соединенных Штатов примет решение по процентной ставке, которая по оценкам экспертов, скорее всего, будет повышена до 2,5%. Это может укрепить доллар и оказать негативное влияние на валюты других стран, особенно на валюты развивающихся стран и в том числе на рубль.В ноябре второй пакет антироссийских санкций госдепа по делу Скрипалей так и не вступил в силу. По всей видимости, Госдеп передоверил принятие этого решения Конгрессу США. Но поскольку последний отложил даже разработанные им законопроекты о новых антироссийских санкциях на 2019 год, то, скорее всего, до конца текущего года второй санкционный пакет так и не будет принят.Если, конечно, отношения между Россией и Америкой, и без того хрупкие, не обострятся в силу какой-либо провокации с третьей стороны. Отказ США от введения новых санкций может положительно повлиять на курс рубля в декабре.Если никаких ужесточений санкционного режима против России в декабре не произойдет, а ОПЕК примет решение о сокращении добычи нефти, то доллар в декабре будет находиться в рамках 65-67 рублей, а евро – в диапазоне 74-76 рублей.Если же хотя бы одно из этих событий будет иметь место, в декабре мы увидим доллар в диапазоне 67-70 рублей, а евро – на уровнях 76-80 рублей. Таким образом, вероятность новых обвалов рубля в декабре невелика, но не исключена полностью. Лучше всего держать до 60% сбережений в долларах, но остальное оставить в рублях.